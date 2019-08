Yeni kimlik cilt no, aile no ve sıra no nerede yazıyor?

Milyonlarca vatandaş yeni uygulama ile eski kimliklerine veda edip, yeni kimlik kartını aldı. Üst seviyede güvenlik sağlayan yeni kimlik sayesinde herkes tarafından da hızla tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerde cilt, aile ve sıra no gibi bilgilerin nerede yer aldığı ise merak konusu oldu. İşte merak ettiğiniz, yeni kimlikte cilt, aile ve sıra no nasıl sorgulanır, nerede yer alır? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni kimlik kartlarında cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgiler yer almadığı için vatandaşlar bu bilgileri nereden öğrenebileceğinin bilgisine ulaşmak istiyor. Vatandaşlar cilt numarası ve aile sıra numarası sorgulamalarını Nüfus Müdürlüklerine gitmek mecburiyetinde kalmadan e-devlet kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilmektedir. E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptığınız takdirde cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgilere erişebilmeniz mümkündür. Eski kimlik kartlarında yer alan cilt, aile ve sıra no gibi bilgiler, birkaç yıldır dağıtımı yapılan yeni çipli kimliklerde yer almıyor. Yeni kimlikte yer almayan cilt, aile ve sıra no gibi bilgileri nasıl öğrenebileceklerini merak eden vatandaşlar bu hususta internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar... Vatandaşların bir dönem kullandığı kimliklerin ön ve arka yüzünde yer alan "medeni hal", "kan grubu", "bağlı bulunduğu il-ilçe", "doğum yeri", "veriliş nedeni", "aile sıra no" ve "cilt no" gibi gibi bilgiler yeni çipli kimliklerde yer almıyor. Bu tarz bilgilere, e-Devlet'te "Kimlik Bilgilerim" bölümünden kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-devlet hizmetinden yararlanarak Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki nüfus kaydını da sorgulayabilir, barkodlu olarak nüfus kayıt örneği belgesi alabilirsiniz. İşte, 2019 e-Devlet Giriş - Seri no ve Cilt no sorgulama sayfası... TIKLAYINIZ E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR? Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? *e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. 1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir. 2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınız https://www.turkiye.gov.tr/ 3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan “Sisteme Giriş” yazısına tıklayınız. 4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz. E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.

