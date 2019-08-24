Kaza akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesinden Tokat'a giden Mustafa Murat Üstün (49) yönetimindeki minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevda Üstün (31) ve Doğukan Koşar (18) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı
24.08.2019 - 00:25 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : tokat,trafik kazası,
645870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645870.aspx
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