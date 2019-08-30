Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çeken, piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL’den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ihalesine katılım olmadı. Lüks araç, eylül ayı sonunda bu sefer yüzde 25 indirimle 2 milyon 250 bin TL’den tekrar ihaleye çıkacak. Araca bu ihalede de alıcı çıkmazsa yüzde 25 indirim daha uygulanarak 1,5 milyon liradan satışa sunulacak. Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı ANTALYA İHA