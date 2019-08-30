Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çeken, piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL’den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ihalesine katılım olmadı. Lüks araç, eylül ayı sonunda bu sefer yüzde 25 indirimle 2 milyon 250 bin TL’den tekrar ihaleye çıkacak. Araca bu ihalede de alıcı çıkmazsa yüzde 25 indirim daha uygulanarak 1,5 milyon liradan satışa sunulacak. Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı ANTALYA İHA
Dört milyonluk lüks araca alıcı çıkmadı
30.08.2019 - 06:46 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-İhale metoduyla satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor.
Etiketler : antalya,
647197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647197.aspx
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