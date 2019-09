Türkiye Gazetesi

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Kumluca köyünde kendisine ait 50 dönümlük kıraç tarlada su ve gübre kullanmadan domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, kavun ve karpuz gibi ürünler yetiştiren Halil Salmanlı isimli çiftçinin başarısı görenleri hayrete düşürüyor. 8-10 santimetre yarıkların oluştuğu toprakta ürünlerini bir damla dahi su kullanmadan yetiştiren Salmanlı, 6 yıldır kıraç tarladan ürün elde ettiğini söyledi. Tarlasının bulunduğu mevkide suyun bulunmadığını belirten Salmanlı, bu yüzden ürünlerini yetiştirirken devamlı çapa yapıp ürünün alt kısmında bulunan toprağı belirli zamanlarda üste çıkararak ürünlerinin yetişmesini sağladığını anlattı. Yozgatlı üretici, yetiştirdiği ürünleri taşıyacak aracı olmadığı için ürünlerini pazara götüremediğini ve ürünlerinin birçoğunun tarlada çürüdüğünü de ifade etti.

“Kıraç toprakta her türlü sebze ve meyveyi üretiyorum”

Salmanlı, “6 yıldır kıraçta ürün yetiştiriyorum. Susuz, bir damla su yok. Şu anki bulunduğum yerde inanın ot dahi bitmiyor. Burada 8-10 santimetre yarıklar olur, kepir bir bölge. Ben burada domates, biber, patlıcan, fasulye aklınıza ne geliyorsa her türlü sebze ve meyveyi yetiştiriyorum. Fakat köylüm bana inanmıyor. Ben altı yıldır bu işi yapıyorum. Her yere diktiğim çıkıyor. Tane tane tohumlar atıyorum, sebze ve meyveler yetiştikçe ben çapa vuruyorum. Çiçek kısmına geldiği zaman toprak değişimi yapıyorum. Üzerindeki pişmiş toprağı alıp alttaki toprağı üste koyuyorum ve o bitkiyi serin tutuyorum ve besleme yapıyorum. Yerköy İlçe Tarım'dan, üniversiteden geldiler, hepsi şok oldular. Bu toprak verimsiz. Gelenler bir toprağa bir bana bakıyor, sebzeye bakıyorlar. Toprak 12 santimetre yarılmış çorak bir yer” dedi.

“Aracım yok, mahsüllerim tarlada çürüyor”

Aracı olmadığı için yetiştirdiği ürünleri pazarlama imkanı bulamadığını anlatan Salmanlı, “Benim aracım yok. Mahsulüm tarlada çürüyor. Satın almak, görmek isteyen varsa gelsin görsünler. Ben onlardan para da istemiyorum. Yeter ki ürünüm tarlada çürümesin. Domatesin, patlıcanın tadı başka. Her türlü sebzem, kavunum, karpuzum var. Burası çöl, inanın bir damla su yok. İçme suyunu dahi ben bulamıyorum, çobanlar getiriyor bana ama burada her şeyi üretiyorum” şeklinde konuştu.