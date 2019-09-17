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Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
17.09.2019 - 20:24 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçisleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
Etiketler : İçisleri Bakanlığı,terörist,
650928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650928.aspx
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