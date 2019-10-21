Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde faaliyet gösteren, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Camii’ne saldırı düzenlendi. Gece yarısı 2 kişi tarafından düzenlenen molotofkokteyli saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, camide yangın çıktığı ve caminin hasar gördüğü bildirildi.

Polis, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cami derneği yönetimi ve cemaat ise hain saldırıyı kınadı.

Son yıllarda, Almanya’da camilere yönelik saldırılarda artış gözleniyor. Polis ,son saldırının terör yandaşları tarafından yapılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.