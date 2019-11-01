Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışının devam ettiği Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan'da kar yağışı
01.11.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan'da kar,
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