Çerkezköy’de eşinden ayrılmasına gerekçe olarak kayınbiraderini gösteren Muammer S., eşinin kardeşine ait fabrikayı basarak etrafa ateş açmış, zanlı dün İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yakalanmıştı. Muammer S. bugün Çerkezköy Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı
07.11.2019 - 20:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderine ait şirketi basan ve sağa sola ateş açan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Tekirdağ,
661192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661192.aspx
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