Çerkezköy’de eşinden ayrılmasına gerekçe olarak kayınbiraderini gösteren Muammer S., eşinin kardeşine ait fabrikayı basarak etrafa ateş açmış, zanlı dün İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yakalanmıştı. Muammer S. bugün Çerkezköy Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.