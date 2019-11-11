Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde oturan P.K. ile S.K. çifti, çocukları Selim K.’yi cuma günü anaokuluna gitmesi için servise bindirdi. Selim K., iddiaya göre, arka koltukta uyuyakalınca anaokulunda servisten inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen şoför S.İ. ile servis hostesi S.A. aracı Soğanlı Mahallesi’nde bir okulun karşısına park etti. Şoför, havalanması için servisin kapılarını açık bırakıp, aracın yanından ayrıldı. Bir süre sonra uyanan küçük çocuk araçtan inerek sokakta dolaşmaya başladı. Bölgede devriye gezen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çocuğu görerek emniyete getirdi. 4 yaşındaki çocuğun ağlaması yüzünden ailesini öğrenemeyen polisler, bölgedeki okulları araştırdı. Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'ndan öğrencilerden birinin sabah gelmediği öğrenilince Selim K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, küçük çocuğu annesi P.K.’ye teslim etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis hostesi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında adlî işlem başlatılan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu yöneticileri hakkında idari soruşturma başlattı.