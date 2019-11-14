Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaş'ın Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın zirvesine yılın ilk karı düştü. 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine gece yılın ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 2-3 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye 65 kilometre uzaklıkta bulunan Gömbe Mahallesi’nde yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.







Vatandaşlar sabah uyanınca, Akdağ’daki beyaz örtüyü gördü. Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatalkaya, mevsimin ilk kar yağışını izlemenin mutluluk verici olduğunu söyledi.