Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin’de şehit olan Bucaklı Muhittin Talha Çalışkan’ın vasiyetini yerine getirmek için Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan edebiyat öğretmenleri Hasan Basri Tekin, Mehmet Akif Eseroğlu, Türkçe öğretmeni Tuğrul Batur, Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Psikolog Hale Nur Seval ve bilgisayar öğretim teknolojileri öğretmeni Murat Kıraç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin destekleri ve Fransa’da yaşayan Ali Dur’un maddi katkıları ile “Şehidimizden Yadigar Muhittin Talha Çalışkan” isimli kitap derlendi.

Kitabın baskısından sonra Şehit Muhittin Talha Çalışkan’ın dayısı Hasan Uyar tarafından Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal’a hediye edildi. Bucak Belediye Başkanı Ünal şehidin dayısı Hasan Uyar’dan aldığı “Şehidimizden Yadigar Muhittin Talha Çalışkan” isimli kitabını “Şehidimizin ismini yaşatmak için ilçemizde bir okulumuza ve bir caddeye ismini verdik. Şehidimizin ismini ölümsüzleştiren ve vasiyetindeki yazıların kitaba dönüştürülmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer biz bugün yatağımızda rahat yatabiliyorsak, bunu Muhittin Talha gibi şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Şehit Muhittin Talha Çalışkan’ın şehit olmadan kendi elleriyle kaleme aldığı ‘Vasiyetname’ başlıklı yazısında, "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'den gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin 'Vasiyetname' olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarını TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim" demişti.