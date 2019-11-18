Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Sabiha Gökçen'de seferler normale döndü

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.



İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisin arasında adeta kayboldu. Köprü ve boğazda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul’da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul’da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.



