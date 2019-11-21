Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz” dedi. Siyanürlü bileşiklerin halka satışının yasaklanması ve yurt içi satışlarının izlenmesi maksadıyla yapılacak mevzuat değişikliğiyle söz konusu bileşiklerin kontrolsüz kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, şöyle konuştu: “Firmalara, Son Kullanıcı Beyannamesi bildirme zorunluluğu getirilerek, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığının onayına sunuldu.”