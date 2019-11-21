Videoda, bazı çalışanların birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görüldü. Ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Videolardan 6 Kasım’da haberdar olduk. Aynı gün içerisinde idari işlem başlattık. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. İHA
Eğlence merkezi değil hastane!
21.11.2019 - 02:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin uygunsuz bir şekilde sergilediği eğlence görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler : hastane,
663930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663930.aspx
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