Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videoda, bazı çalışanların birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görüldü. Ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Videolardan 6 Kasım’da haberdar olduk. Aynı gün içerisinde idari işlem başlattık. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. İHA