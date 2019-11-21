Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Sivrikaya yönetimindeki 59 LP 960 plakalı otomobil ile Kemal Tokuroğulları’nın kullandığı tarım aracı çarpıştı. Kaza sonrası tarım aracında bulunan Kemal Tokuroğulları, Gülnur Tokuroğulları, Pusat Tokuroğulları ve otomobil sürücüsü Recep Sivrikaya ile Zehra Sivrikaya yaralandı.

Yaralılar, Malkara ve Keşan’dan olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.