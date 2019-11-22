Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Kasım Pazar akşamı İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy hâlinde yola çıktı. Grup, Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen magandalar meşaleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan magandalardan biri, tünelden çıkıp Eyüpsultan’a doğru yönelirken, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Megakentte terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye düşürdü. Magandalar, dehşete düşüren görüntüleri kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri; Sediban Y, Ramazan Y. ve Idris K’yı gözaltına aldı. Aramalarda 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1002 lira para cezasına çarptırıldı.