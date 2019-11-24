Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, düğün sonrası yapılan konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. isimli şüpheliler, damat Tahsin A.’den bahşiş istediler. Araçtan inen Tahsin A.’ya bıçak sallayan şüphelilerden Ü.M.Ç. damadı darp edilip sol baldır kısmından yaraladı.

A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. adlı şahıslar, olaydan sonra kayıplara karıştılar. Hastaneye kaldırılan damat Tahsin A. ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.