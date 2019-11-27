UNESCO Kültür Mirası Listesinde bulunan Nemrut Dağı beyaza büründü. Kommagene Uygarlığına ait devasa heykellerin bulunduğu zirvede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü.
Kartpostallık güzel görüntülerin çıktığı Nemrut Dağında kar yağışı ile birlikte yoğun sis hakim oldu. Kurak geçen sonbaharın son günlerinde yağan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü öğrenildi.
Zirvede bulunan görevliler kar yağışı nedeniyle aşağı indi.
Nemrut Dağı’na ilk kar düştü
27.11.2019 - 16:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na sezonun ilk karı yağdı.
UNESCO Kültür Mirası Listesinde bulunan Nemrut Dağı beyaza büründü. Kommagene Uygarlığına ait devasa heykellerin bulunduğu zirvede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : UNESCO Kültür Mirası Listesi,Nemrut Dağı,
665270 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665270.aspx
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