Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
“Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
İstanbul için ‘Sarı’ uyarı
28.11.2019 - 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları ulaşımdaki aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
Kaynak: İHA
Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü,fırtına uyarısı,
665478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665478.aspx
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