Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”