Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ,3 Aralık 2019 tarihinde saat 06.3’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 Somali, 5 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen (17 erkek, 10 kadın, 3 çocuk) yakalandı.



Kurtarılan düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. olayda yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.