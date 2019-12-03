Edinilen bilgiye göre ,3 Aralık 2019 tarihinde saat 06.3’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 Somali, 5 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen (17 erkek, 10 kadın, 3 çocuk) yakalandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. olayda yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.