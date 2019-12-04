Her yıl yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman kapanan ve trafik kazalarının meydana geldiği Bursa-Ankara karayolu Mezitler mevkiinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Kısa sürede yolun çevresi beyaza bürünürken, yol güzergahını kontrol eden bölge trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bölgede hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışı devam ediyor.
Bursa-Ankara karayolu kara teslim
04.12.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Ankara karayolunda kar yağışı başladı.
Etiketler : Bursa-Ankara,
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