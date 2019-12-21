Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Şahin, eşi ve eşinin ailesi tarafından evden atıldığı ve 11 aylık bebeğinin zorla elinden alındığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına katılmıştı. Programın avukatları, bebeğin velayetinin anneye verilmesi için harekete geçerken Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nin kararı sonrası velayet anne Burcu Şahin'e verildi.

Burcu Şahin programda; ''Memleketim Samsun'a gidip orada yeni bir hayata başlamak istiyorum. Çalışıp çocuğuma bakmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde duracağım" açıklamasında bulunmuştu.

Esra Erol Burcu'nun elinden tuttu

Çocuğuyla birlikte ortada kalan Burcu'ya Esra Erol seyircisinden de destek geldi. Esra Erol ekibi, Samsun Dernekler Federasyonu Yıldıray Baş'ın tahsis ettiği eve günler öncesinden giderek yeni yuvasına kavuştuğunu bildirdi.

Burcu hayalini kurduğu eve kavuştu

19 yaşındaki Burcu'nun Samsun'da kurulan yeni yuvasından canlı yayında programa bağlandı. Yeni hayatına bugün adım atan Burcu, başta Esra Erol'a ve yardımseverlere teşekkürlerini iletti.