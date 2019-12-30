Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3'ü İran uyruklu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi'nde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan İran uyruklu Nastaran Mohammadi (37), Reza Matoori Alizad, Yousef Ranmanae Sevigihiazar (38) ile Melike Hoşgören (23), Funda Bürüç (24), Şekip Karakuş (22) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonrası ikinci kattan atlayan Reza Matoori Alizad'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkılırken binada büyük çaplı hasar oluştu. Yıkılan duvar ve eşya parçalarının çevredeki binalara da zarar verdiği görüldü.

Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, patlamanın doğal gazdan olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.