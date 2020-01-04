Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Cami’de düzenlenen törende şehidin annesi Nuran, babası Bekir Çam ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Şehit Çam’ın naaşı Eski Çeltek köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi. Yaklaşık iki yıldır görev yapan piyade er Ayhan Çam’ın dayısı ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Çam’ın dayısı Piyade Er Salim Demir’in 2002 yılında Şırnak’ın Seslice ilçesi Kupik mevkiinde operasyona giderken terör örgütü PKK üyeleri tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.

Yirmi beş yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Berkay Işık için ise İstanbul’da İkitelli Cemevinde cenaze töreni yapıldı. Şehidin annesi Hayriye, babası Ali ve ağabeyi Tolga Işık ile yakınları tören alanında taziyeleri kabul etti. Törene katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşı döken anne Hayriye Işık’ı teskin etti. Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, bugün toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Tokat’a gönderildi.