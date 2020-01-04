Olay, Düziçi ilçesinde Yeşilova Mahallesi Şehit Asker Ahmetlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 DN 006 plakalı otomobil çarşı istikametine giderken ara yoldan hızlı bir şekilde karşısına çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Ali Göl’ün (20) kullandığı otomobil bariyerleri kırıp köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı
04.01.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de bariyerleri kırarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : köprüden düşen araba,
673039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673039.aspx
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