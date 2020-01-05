Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Hakkari’de eksi 4, Bitlis’te eksi 2 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir” denildi.
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
05.01.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Meteoroloji,kar,yağış,story_,
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