Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye’nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara’ya tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dünümü için tebrik mesajı
07.01.2020 - 11:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dünümü için Vali Coşkun'a tebrik mesajı yolladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,osmaniye,tebrik mesajı,
673605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673605.aspx
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