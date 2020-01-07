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Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon!
07.01.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis ayağından hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Kaçan bir kişinin yakalanması için polis operasyon düzenlerken, olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi.
Etiketler : kadıköy,
673693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673693.aspx
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