Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cansız bedenine ulaşılarak çıkarıldı.
Balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
14.01.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus kimyasal tankeri ile çarpması sonucu batan Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesindeki kayıp 2 balıkçının cansız bedenine ulaşılarak çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkçı teknesi,
675027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675027.aspx
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