Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp nakli bekleyen Azboy, dün hayatını kaybetti. Cenaze, uçak ile Ankara’dan memleketi Antalya’ya götürüldü. Uncalı Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından Azboy’un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne Hatice Demir “Allah devletimize zeval vermesin. Herkes çok çaba gösterdi ama oğlumu hayatta tutamadık” dedi. Ankara’da aort damarının daralması sonucu kalp kapağı ameliyatı yapılan Azboy’un kalbi durmuş ve makineye bağlı olarak hayatına devam etmişti. Azboy, uygun donör bulununca ameliyata alınmış ancak verici kalpte enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleştirilememişti.