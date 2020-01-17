Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, 2 gün önce Torbalı Devlet Hastanesi kadınlar tuvaletinde meydana geldi. Temizlik görevlileri hastanenin kadınlar tuvaletinde ölü bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve yeni doğmuş olduğu belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Annesi ve anneannesi tutuklandı

Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemenin ardından bebeği dünyaya getiren şahsın 19 yaşındaki Ayşe K. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ayşe K.’nin ardından anneanne Nebiye K.’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bebeğin ölü mü doğduğu yoksa dünyaya geldikten sonra mı hayatını kaybettiği, otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacak.