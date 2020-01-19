Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.