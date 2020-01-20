Olay, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlham Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki D.C., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden beton zemine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri apartmanda inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı
20.01.2020 - 21:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız yaralandı.
Etiketler : Malatya,
676315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676315.aspx
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