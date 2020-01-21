Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biga Sanayi Sitesi'nde bir mobilya imalathanesinde sabaha karşı elektrik kontağından çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.