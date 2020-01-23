Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık ilginç görüntüler oluşturdu. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kapladı.
Sığırcıkların gökyüzündeki dansını vatandaşlar hayranlıkla izledi. Dans edercesine sergilendikleri hareketlerle görsel şölen sunan kuşlar, havanın kararmasıyla birlikte ortadan kayboldu.
Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti
23.01.2020 - 20:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri mest etti.
Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık ilginç görüntüler oluşturdu. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kapladı.
Etiketler : Tekirdağ,
676987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676987.aspx
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