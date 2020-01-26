Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan evdeki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden de çok sayıda itfaiye ekibi gelerek destek oldu. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir iş makinesi ve sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi. Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın sonrası evde yapılan incelemede, anne Ayşe Aşan ile (87) engelli kızı Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında evde olduğu belirlenen Mustafa Asan'ın ise cesedini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının soba kaynaklı olarak çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.