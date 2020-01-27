Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Elâzığ depreminin ardından tek yürek oldu, başta vatandaşlar olmak üzere belediyeler, dernekler, şirketler, spor ve sanat camiası deprem bölgesine yardım yarışına girdi. Hatay’da; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Suriyelilerin, deprem sebebiyle yardım kampanyası başlattığını söyledi. Kadınların kısa sürede kısıtlı imkânlarla topladığı zeytin, sabun ve ördükleri kazakları teslim aldıklarını ifade eden Güven, kendilerinin de bu yardımları AFAD’a ilettiklerini kaydetti. Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki yardım kampanyasına 75 yaşındaki Hayriye Kaya’nın yaptığı anlamlı bağış damgasını vurdu. Hayriye Nine, üç ayda bir aldığı yaşlılık maaşından battaniye alınması için 100 TL’yi görevlilere verdi. Görevliler bu parayla aldıkları battaniyeyi toplanan yardımların arasına koydu.

ÇEYİZİNDEN YORGAN

Antalya’da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Elâzığ’a gönderildi. Hayırsever bir kadının “Antalya sizin oralar gibi soğuk olmadığı için çok kalın kıyafetler yollayamıyoruz. Ama inşallah işinizi görür. Burada hiç kullanmadığımız bir yorgan da var. Çeyizimden çıkardım. Kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın” notu okuyanları duygulandırdı.

İTO’DAN 20 TIR

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) yola çıkardığı gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan 20 temel ihtiyaç malzemeleri tırı bölgeye ulaştı. Ankara Ticaret Odasınca da bölgeye yardım tırları gönderildi.

CEDİ OSMAN FARKI

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers’ta forma giyen millî basketbolcu Cedi Osman, Chicago Bulls ile yapacakları maçta her üç sayılık basket için Elâzığ’daki deprem mağdurlarına 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Cedi Osman’a aralarında millî futbolcu Arda Turan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim destek verdi. Kampanya sonunda 385 bin TL toplandı.

GÖLCÜKLÜLERDEN 'YANINIZDAYIZ' MESAJI

Kocaeli’de Elâzığ’daki depremzedeler için İzmit Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Sabah saat 10.00’da başlayan yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren eşyaların toplandığı kültür merkezine gelmeye başladı. Bir saat içerisinde onlarca vatandaş evinden getirdiği ve satın aldığı yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. Vatandaşlar, Gölcük depremini yaşadıkları için büyük hassasiyet taşıdıklarını ifade etti. Bir ailenin ise getirdiği yardım malzemelerinin üzerinde yazan “Yıkanmış ve ütülü kıyafetler vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız acımız, geçmiş olsun” notu ise dikkat çekti. Bu gece toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Elâzığ ve Malatya’daki depremzedeler için yola çıkacak. Bölgeye ulaşacak olan malzemeler AFAD koordinesinde vatandaşlara dağıtılacak.

CANLARI PAHASINA!

Elâzığ’da meydana gelen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları üç gecedir devam ediyor. AFAD, AKUT, UMKE, İHH ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş seferber oldu ve canları pahasına enkaz altından depremzedeleri çıkarmaya çalıştı. Dondurucu soğuklar ve enkazların yıkılma riskine rağmen aralıksız şekilde hayat kurtarma için büyük özveriyle çalışan bin 200 kişilik ekip, vatandaşlar tarafından takdir topladı.



