Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede 11 ilde kar ve tipi sebebiyle 3376 köy ve mahalleye ulaşım kesildi. Ekipler yol açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kar sebebiyle Van-Bahçesaray, Hakkari-Şırnak, Muş-Kulp, Muş-Hasköy, Hizan-Bahçesaray ve Yüksekova-Dağlıca yolları kapandı. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de bu kış mevsiminde ilk defa bu kadar yoğun şekilde kar yağdı. Yer yer 60 santimetreyi bulan kar nedeniyle, belediye ekipleri aralıksız mesai yaptı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı uyarısı yaptı. Kar yağışı Doğu Anadolu dışında Kastamonu’da da etkili oldu. Yüksek rakımlı 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Siirt’te de kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı, Şirvan, Eruh, Pervari, Kurtalan ve Baykan’da 85 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, “Yolların açılması için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktadır, ancak kar yağışı devam ettiğinden ötürü açılan yollar tekrar kapanıyor” dedi.

Kayak merkezlerinde ise, artan kar yağışının sevinci vardı. Karın az olması sebebiyle sezonu geç açan Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizmciler yüzü gülüyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, merkezin sarıçam ormanları arasındaki pistlerinde kar yağışı altında kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi. Bölgedeki bir otelin Genel Müdürü Kemal Sönmez “Kar kalınlığı 70 santimetreye yaklaştı. İki, üç gün yağış devam edecek. Şubat ayında yoğun kar alan bir bölge olduğu için sezonumuz nisan ayına kadar uzanacak diye düşünüyorum” dedi.

ERZURUM’DA ÇIĞ

Erzurum’un İspir ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi’ndeki su arızasını gidermeye çalışan 5 işçi, dağdan kopan çığın altında kaldı. 4 işçi kendi imkânları ile kurtulurken olay yerine gelen ekipler, Nevzat Bozdoğan’ın cesedine ulaştı.

BAYBURT’TA ESARET

Karla mücadele ekipleri, Bayburt kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Pelitli köyünde rahatsızlanan yaşlı kadına ulaşmak için 4 saat mücadele etti. Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hastayı hastaneye kaldırdı.

K.MARAŞ’TA TİPİ

Kahramanmaraş’ta sabahın ilk ışıklarıyla etkisini gösteren kar yağışı, Elbistan-Nurhak kara yolunda tipiye dönüştü. Çok sayıda araç ve yaklaşık 100 kişi, 9 saat mahsur kaldı. Vatandaşlar, donmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı.

ORDU’DA HEYELAN

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu’nun Taşbaşı Mahallesi mevkiinde heyelan oluştu. Yolun Giresun istikameti, ulaşıma kapandı. İki kişi, üzerlerine düşen toprak ve taş parçalarıyla hafif şekilde yaralandı. Heyelan sebebiyle 3 binanın kapısı mühürlendi.