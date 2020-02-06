Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında bölge genelinde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.