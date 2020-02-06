Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında bölge genelinde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
06.02.2020 - 16:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Etiketler : Doğu Anadolu,
679692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679692.aspx
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