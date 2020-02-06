Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında bölge genelinde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.