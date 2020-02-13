Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 11.10’da merkez üssü Kars’ın Kağızman ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.