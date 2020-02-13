Kandilli rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 11.10’da merkez üssü Kars’ın Kağızman ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kağızman’da 3.1 büyüklüğünde deprem
13.02.2020 - 11:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars,kağızman,deprem,
681083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681083.aspx
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