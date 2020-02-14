Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sert geçen kış aylarında sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve zaman zaman yağan kar, derme çatma çadırlara mahkûm ailelerin çektiği sıkıntıları daha da artırıyor. İşte böyle bir ailenin 1,5 yaşındaki bebekleri İman Ahmed Leyla, soğuğa dayanamayıp hayatını kaybetti. Suriye Amerikan Doktorları Derneği (SAMS), dün sabah saatlerinde bir kız bebeğin babasının kucağında Afrin ilçesindeki sağlık merkezine ölü olarak getirildiğini bildirdi. Doktorlar, bebeğin hastaneye getirilmeden 2-3 saat önce soğuktan öldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Sağlık görevlisi, “Kız bebek bize geldiğinde kalbi durmuştu. Babası camları olmayan bir barakada yaşadıklarını, soğuğa maruz kaldıklarını söyledi. Bebeğin şiddetli soğuk sonucu nefesi kesilmiş ve kalbi durmuş. Geldiğinde buz gibiydi. Cildinin morarmış rengi ve göz bebekleri de bunu gösteriyordu” dedi. Beslenme yetersizliği de çeken İman bebeğin sadece 4,5 kilogram olduğu kaydedildi. Bebeğin ailesinin, saldırılar sonucu Türkiye sınırı yakınlarındaki kampa sığındığı öğrenildi.