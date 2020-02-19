Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23 Temmuz 2019 tarihinde yaşandı. Sabah minibüsüyle Kumköy-Evrenseki sınırında bulunan Kumköy minibüs durağına gelen M.A.K. isimli vatandaş, durağın yan tarafında Kumköy Deresi kıyısında bir kadının kanlar içerisinde yattığını görünce jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler ve sağlıkçılar kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy ve Side Jandarma Karakollarına bağlı ekipler, öldürülen Halime Şenkal (31) isimli genç kadının olay yerinin yakınındaki bir otelde garson olarak çalıştığını belirledi.

Olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının gece iş çıkışında Ümit Gür ile tartıştığını, şahsın daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, kısa süreli bir çalışmanın ardından cinayet zanlısı Ümit Gür'ü saklandığı yerde yakaladı. Zanlı ilk ifadesinde Halime Şenkal ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve boğuşma sırasında bıçakladığını söyledi.

İddianame hazırlandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otopsi sonucunda Halime Şenal’ın vücudunda 17’si öldürücü olmak üzere 25 bıçak darbesi bulunduğu ölüm sebebinin iç organ kaybı olarak belirlendiği belirtilerek, “Müşterek çocuğun bakımı nedeniyle maktule karşı husumet besleyen ve maktulü öldürme düşüncesini kendisinde benimseyen şüphelinin olay günü maktulü öldürme amacı ile ekmek bıçağını yanına alıp, maktülün işten çıkış saatini beklediği, aralarında yaşanan tartışmanın ardından maktulün vücuduna çok sayıda öldürücü nitelikte bıçak saplamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürdüğü anlaşılmıştır” denildi. İddianamede ayrıca sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ümit Gür’ün yargılamasında Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Ümit Gür, Alanya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, duruşmayı tarafların avukatları, Ümit Gür’ün ailesi ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Antalya Şubesi üyesi kadınlar katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Habibe A. isimli kadın, Halime Şenkal’ın sanık Ümit Gür’ü sevdiğini belirterek “Benimle birlikte kalan Halime kendi ayakları üzerinde durabilmek için çalışmaya başladı. Halime Şenkal iş başvurusu sırasında yapacağı harcamalar için benden 200 lira aldığı. Ümit Gür’ün hiçbir şeyden haberi olmadığını, benim de bir şey söylemememi tembihlerken kendisi Ümit’e her şeyi anlatıyormuş. Parayı vermek için gittiğimiz bankadan çıktığımız sırada sanık Ümit Gür’le karşılaştık. Bana kızdı” dedi. Halime Şenkal’ın Ümit Gür’ün dubleks evinde kaldığını anlatan tanık Ay, “Üst katta Halime Şenkal, alt katta Ümit Gür’ün resmi eşi ve çocukları kalıyordu. Ben bir kaç defa gittim” diye konuştu.

"Kendimi savundum"

SEGBİS aracılığıyla duruşmada hazır bulunan Ümit Gür, Halime Şenkal’ın çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını söyledi.

Sanık avukatlarından Semih Şeker, çiftin çocukları Alparslan M.’nin Halime Şenkal’ın eski eşinin nüfusuna kaydedildiğini, bu nedenle küçük çocuğun şu anda yurtta kaldığını belirterek “çocuğun Ümit Gür’ün nüfusuna kaydedilmesi için soybağının reddi davası açıldı. Ayrıca olayın en büyük ve 2. Kadın mağduru olan Ümit Gür’ün resmi nikahlı eşi çocuğa kayyım olarak atanmak için talepte bulundu” şeklinde konuştu.

Halime Şenkal’ın aynı zamanda avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi Avukat Hatice Kübra Turan, Ümit Gür’ün verdiği ifadelerin suçtan kurtulma amaçlı olduğunu belirterek, “Sanık, Halime Şenkal’ı 17’si öldürücü nitelikte 25 bıçak darbesiyle öldürmüştür. Pişman olduğunu söylemesine rağmen, cep telefonu olmadığı gibi bir bahane öne sürerek olaydan hemen sonra 112’yi aramamıştır. Günümüzde yoldan geçen 3 kişiden 2’sinde cep telefonu bulunmaktadır. Kimden istese cep telefonunu alabilirdi. Üzerinde kanlı tişörtünü yolda çöp kovasına atmış, pantolonun paçasında bulunan kan lekeli bölümü kesmiştir. Olay yerinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaktaki evine yaya olarak yürüyerek gitmiştir. Güvenlik güçlerine teslim olmamış, operasyonla yakalanmıştır” dedi.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Avukat Hatice Kübra Turan, “Bugünkü duruşmada tanıklar dinlendi. Halime dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldü. Biz dernek olarak Halime ve benzeri davaları sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.