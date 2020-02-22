Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sultangazi Habipler Yahya Mahallesi Seda Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın bodrum katında yangın çıktı. Binanın bodrum katından kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangından bina sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Alevler içinde kalan binadan son anda bir kişi çıkarıldı. Apartmandan çıkarılan genç ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bina kullanılamaz hale gelirken, evi alevlere teslim olan bir kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına ambulansta müdahale edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.