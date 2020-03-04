Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.33 sıralarında merkez üstü İran’ın Salmas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Van’da da hissedilen deprem, can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.
İran’da bir deprem daha! Van’da da hissedildi
04.03.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Van’da da hissedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,deprem,Van,
685700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685700.aspx
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