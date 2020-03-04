Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.33 sıralarında merkez üstü İran’ın Salmas bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Van’da da hissedilen deprem, can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.