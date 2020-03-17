Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.54'de merkez üssü Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
17.03.2020 - 20:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,deprem,
688751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688751.aspx
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