Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Afrin merkezdeki Raco Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralı veya can kaybı olmadı. Patlama bölgede hasara yol açtı.
Afrin'de bombalı saldırı
20.03.2020 - 21:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : afrin,saldırı,
689695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689695.aspx
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