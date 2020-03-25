Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, yaptığı yazılı açıklamada, siber suçluların gündemde olan konularda merak uyandıran başlıklı kısaltılmış adresleri, özellikle sosyal medya ya da mail yoluyla paylaştıklarını belirtti.

Başlığa merakla tıklayan kişilerin hem sahte siteyi paylaşmış olduğu hem de bilgisayarlarına zararlı yazılımları indirebildiğini bildiren Koltuksuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siber suçlular, son dönemde Covid 19 ile ilgili merak uyandıran, sözde video ya da haber başlıklarıyla kendilerine kurban seçmeye çalışıyorlar. Saldırganlar, internette bu konuyla ilgili arama yapan kullanıcıları zararlı yazılımlarla hedef alırken kötü amaçlı yazılımları, pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklıyor. Ayrıca, cep telefonlarına 'ücretsiz koronavirüs testi' gibi başlıklarla gelen sahte SMS'lerdeki linkler, devlet kurumlarının ismini ya da logolarını kullanarak gönderilen sahte mesajlardaki linkler, sözde bankalardan geldiği izlenimi verilen SMS'lerdeki linkler de kullandıkları diğer yöntemler. Bu nedenle, kaynağı ve adresleri bilinmeyen, kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşılması gerekiyor."

Koltuksuz, bu tarz paylaşımlara şüpheyle bakmak gerektiğine vurgu yaparak, "Kişisel bilgi isteyen linklere tıklamayın. Bunun yerine web sitesinin adresini tarayıcıya kendiniz yazın, e-posta ile gelen kişisel bilgi isteyen taleplere bilgilerinizi vermeyin." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin alışveriş sitelerinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Koltuksuz, ödemelerin SMS onay kodu ile yapılması gerektiğini bildirdi.