BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Kovid-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BUDO seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu
28.03.2020 - 18:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.
Etiketler : Bursa Deniz Otobüsleri,
691902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691902.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER