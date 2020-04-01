Uşak Valiliğinin sosyal medya adresinden yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
Uşak’ta 1 köy karantinaya alındı
01.04.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : uşak,köy,karantina,story_,
692932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692932.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER