Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Mart günü Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezindeki köprüden bir kişinin suya düştüğünü gören şahıslar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıç polisler, nehre düşen 34 yaşındaki Şıhmus Musulluoğlu adlı şahsı arama çalışmalarına başladı. Dalgıç polisler, Ceyhan Nehri'nde 26 Mart'tan bu yana arama yapmasına rağmen kayıp genci bir türlü bulamadı. Polisin arama çalışmaları devam ediyor. Nehrin çok akıntılı olması dalgıç polislerin arama çalışmalarını güçleştiriyor.